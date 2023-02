Polizei Gütersloh

POL-GT: Autoreifen an der Ohmstraße zerstochen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am vergangenen Wochenende (11.02. bis 12.02.) wurden an insgesamt drei geparkten Autos an der Ohmstraße Fahrzeugreifen zerstochen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Transporter, einen Toyota Yaris und einen Opel Meriva. Sie standen am Straßenrand zwischen dem Gaußweg und dem Hertzweg. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend, 22.00 Uhr und Sonntagmorgen, 11.00 Uhr. Zeugen haben am Sonntagvormittag verdächtige Geräusche wahrgenommen. Möglicherweise sind die Reifen nicht in der Nacht, sondern am Sonntagmorgen zerstochen worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Beschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

