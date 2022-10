DPolG Bayern

DPolG Bayern: Presseeinladung

"Polizei neu denken" 11. November 2022, 10:00 Uhr Bürgerhaus Garching - Landeskongress der DPolG Bayern

Wie fit ist die Bayerische Polizei für die Herausforderungen der Zukunft? An welchen Stellen im Behördenapparat muss neu gedacht werden, weil sich die Welt massiv verändert hat? Welche Probleme kommen auf die Polizei zu, die jetzt noch niemand im Fokus hat? Der Landesverband Bayern der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) stellt die Fragen, die bisher noch nicht gestellt wurden.

270 Delegierte aus ganz Bayern werden beim zweitägigen Landeskongress die gewerkschaftspolitischen Weichen für die kommenden fünf Jahre stellen. Gleichzeitig werden wichtige Funktionen im DPolG-Landesvorstand besetzt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung am 11. November 2022 hält Innenminister Joachim Herrmann eine Rede. Danach diskutieren Fachleute aus den Bereichen der IT-Sicherheit, des Digitalministeriums, aus polizeilichen Zukunftsprojekten und aus der freien Wirtschaft über die Thematik "Polizei neu denken!", moderiert von Monika Eckert.

Im Anschluss (ca. 13 Uhr) besteht die Möglichkeit für Interviews. Die Veranstaltung wird auch auf den Social Media-Kanälen der DPolG Bayern (Youtube DPolG-TV, Facebook @dpolgbayern) live gestreamt.

Pressevertreter werden gebeten, sich bis zum 9. November 2022 per email an socialmedia@dpolg-bayern.de anzumelden. Bitte halten Sie am 11. November in Garching auch Ihren Presseausweis bereit.

