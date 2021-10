Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen, Barchfeld (ots)

In der Nacht vom 29.10.2021 21:00 Uhr und 30.10.2021 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Barchfeld, im Kleinbach abgestellten Pkw Opel Astra im Frontbereich. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher konnte der Eigentümer an seinem Fahrzeug nicht vorfinden, so dass Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, gebeten werden sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 5510 zu melden.

