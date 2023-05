POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Wollmatinger Straße - Autofahrer fährt auf der Mittelinsel wartenden Radfahrer an und flüchtet (01.05.2023)

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 15 Uhr bis 18 Uhr, haben unbekannte Täter aus der Kirche St. Martin an der Adolf-Beermann-Straße in Vöhringen eine Figur der Heiligen Rita und ein Prozessionskreuz gestohlen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei ...

mehr