Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim/ Lkr. Tuttlingen) Zwei leicht Verletzte und 25.000 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (29.04.2023)

Talheim (ots)

Zwei Autos sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5919 am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, kollidiert. Ein 75 Jahre alter Mann war mit einem Daihatsu Cuore auf der Abfahrt der Bundesstraße 523 unterwegs und bog an der Einmündung zur K 5919 nach links in Richtung Schura ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mini Cooper einer 20-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten K 5919 von Talheim kommend in Richtung Schura fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Mini nach rechts von der Straße ab und an der unmittelbar folgenden Böschung zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrerin, sowie deren 21-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten die beiden Frauen in eine Klinik. An den demolierten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

