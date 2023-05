Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Trossinger Straße- 10.000 Euro Sachschaden

Aldingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, im Kreisverkehr der Trossinger Straße und der Straße "Zotterangen" passiert ist. Ein 69-jähriger Fahrer eines Dacia Sandero war auf der Straße "Zotterangen" aus Richtung "Gewerbegebiet Nagelsee" kommend unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei prallte der Mann mit einem Mercedes eines 32-Jährigen zusammen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am Mercedes sowie am Dacia auf je 5.000 Euro.

