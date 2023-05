POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Dieb schlägt zu und flüchtet- Zeugen gesucht (01.05.2023)

VS-Schwenningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist ein unbekannter Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Ende der Witthohstraße eingebrochen und dabei von anwesenden Inhabern der zweiten Wohnung überrascht worden. Vermutlich gegen 04 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch ...

