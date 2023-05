Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Witthohstraße - Täter wird überrascht und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist ein unbekannter Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Ende der Witthohstraße eingebrochen und dabei von anwesenden Inhabern der zweiten Wohnung überrascht worden. Vermutlich gegen 04 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Kreuzung Witthohstraße, Hegaustraße und Sturmbühlstraße. Anschließend begab sich der Einbrecher in das erste Obergeschoss des Hauses, hebelte dort eine Wohnungstür einer Wohnung auf und suchte diese nach Wertgegenständen ab. Nach dem Durchwühlen sämtlicher Räume, Schränke und Behältnisse erbeutete der Unbekannte eine Schmuckschatulle mit mehreren Schmuckstücken. Mit seiner Beute begab sich der Eindringling gegen 04.50 Uhr in das Erdgeschoss des Hauses und brach dort erneut eine Wohnungstür auf. Allerdings waren in dieser Wohnung die Bewohner anwesend. Als der Täter dies bemerkte, sprühte er mit Pfefferspray in Richtung der Bewohner und ergriff sofort die Flucht aus dem Haus. Durch den Einsatz des Pfeffersprays wurden die Bewohner nicht verletzt. Diese verständigten sofort die Polizei. Bei der Flucht verlor der Einbrecher Teile seiner Beute aus der Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Anhand der verlorenen Schmuckstücke konnte nachvollzogen werden, dass der Täter vermutlich zu Fuß über die Hegaustraße in Richtung Einmündung Mägdebergstraße geflüchtet war. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Einbrecher verlief negativ. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Dienstags, etwa im Zeitraum von 03 Uhr bis 05 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hegaustraße und Witthohstraße gemacht haben oder kurz vor 05 Uhr eine rennende Person im Bereich Hegaustraße und Mägdebergstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

