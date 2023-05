Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Dauchingen, K 5706) Von der Straße abgekommen und mit dem Auto überschlagen - Polizei sucht Unfallzeugen

Villingen-Schwenningen - Dauchingen, K 5706, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag und einem leicht verletzten Autofahrer ist es am späten Montagabend zwischen dem Gewerbegebiet Villingen-Herdenen und Dauchingen auf der Kreisstraße 5706 gekommen. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem schon älteren Opel Insignia vom Kreisverkehr Weilersbacher Straße (K 5707) und Villinger Straße (K 5706) in der Nähe des Gewerbegebietes Herdenen auf der K 5706 in Richtung Dauchingen. Im Verlauf der Strecke kam der Insignia-Fahrer nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der 28-jährige Autofahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Er konnte sich selbst aus dem mit rund 5000 Euro total beschädigten Opel befreien und den Notruf wählen. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme gab der Opel-Fahrer gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass ihm auf der Fahrt in Richtung Dauchingen ein Auto auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sei, weshalb er nach rechts ausgewichen und dann von der Straße abgekommen sei. Der unbekannte Unfallverursacher sei dann ohne anzuhalten in Richtung Villingen davongefahren. Nun sucht die Polizei Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Auto. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

