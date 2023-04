Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: 18-Jähriger überfällt Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, soll ein 18 Jahre alter Mann eine Tankstelle in der Aldinger Straße in Neckargröningen überfallen haben. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen betrat der maskierte Mann den Verkaufsraum. Unter Vorhalt einer Schusswaffe legte er wortlos eine Tasche auf den Tresen, hinter dem sich zu diesem Zeitpunkt die beiden 55 und 30 Jahre alten Angestellten befanden. Die 55-Jährige nahm hierauf Geld aus der Kasse und packte es in die Tasche. Der 18-jährige Tatverdächtige nahm den dreistelligen Bargeldbetrag an sich und ergriff zu Fuß die Flucht. Die beiden Frauen alarmierten hierauf telefonisch die Polizei. Starke Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten hierauf neben der Anzeigenaufnahme auch Fahndungsmaßnahmen durch. Bereits wenige Minuten nachdem die Tat telefonisch gemeldet worden war, wurde der Tatverdächtige unweit der Tankstelle vorläufig festgenommen. Die Beute trug er bei sich. Im Zuge der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter beim Überklettern eines Zauns. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden und ist bis auf weiteres dienstunfähig. Die 30-jährige Angestellte erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernahm die weiteren Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung gegen Tankstelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell