POL-LB: Kornwestheim: 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Zu einer kurzzeitigen Verfolgungsfahrt ist es am Montagabend (25.04.2023) gegen 23:35 Uhr im Kornwestheimer Stadtgebiet gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim wollte im Bereich der Stuttgarter Straße einen Mercedes eines 18-Jährigen kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug. Er flüchtete über die Jakobstraße in Richtung Holzgrundstraße. Hierbei überfuhr er eine rote Ampel und beschleunigte sein Fahrzeug auf geschätzt über 100 km/h. An der Einmündung von der Holzgrundstraße auf die Westrandstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Kurvenreich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Baum neben der Fahrbahn. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall stieg der 18-jährige Fahrer aus seinem Fahrzeug aus und versucht zu Fuß zu flüchten. Die nacheilenden Einsatzkräfte konnten ihn jedoch wenig später einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und mit entwendeten Kennzeichen versehen war. Zudem waren die Zulassungsplaketten gefälscht. Des Weiteren führte der junge Fahrer eine Schreckschusswaffe im Handschuhfach seines Fahrzeugs mit. Er wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Der 18-Jährige schien sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden weshalb er einem Arzt vorgestellt und in eine Klinik gebracht wurde. Der Mercedes des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Absicherung der Unfallstelle stellte eine weitere Streifenwagenbesatzung einen weiteren Mercedes fest, dessen 32-jähriger Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hier stellten die Beamten fest, dass der Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis sein Fahrzeug führte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

