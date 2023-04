Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Feuerwehreinsatz wegen PKW-Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montagnachmittag in der Siemensstraße in Gerlingen zu einem Fahrzeugbrand. Ein 82 Jahre alter Mercedes-Lenker hatte gegen 14.40 Uhr bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum seines PKW aufstieg. Hierauf steuerte einen Parkplatz an und überprüfte sein Fahrzeug. Im Motorraum konnte er einen Brand feststellen, den er gemeinsam mit Passanten löschte. Der Mercedes war anschließend jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen rückte mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell