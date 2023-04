POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagabend (21.04.2023) und Montagmorgen (24.04.2023) brachen vermutlich dieselben Täter gleich in zwei Firmen in der Wernher-von-Braun-Straße und in der Einsteinstraße in Heimerdingen ein. In einem Fall hebelten sie eine Tür, im anderen ein Fenster auf, um in die Firmen vordringen zu können. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die ...

