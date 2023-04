Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbrüche in Firmen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend (21.04.2023) und Montagmorgen (24.04.2023) brachen vermutlich dieselben Täter gleich in zwei Firmen in der Wernher-von-Braun-Straße und in der Einsteinstraße in Heimerdingen ein. In einem Fall hebelten sie eine Tür, im anderen ein Fenster auf, um in die Firmen vordringen zu können. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Täter kein Diebesgut machen. Der hinterlassene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 oder per Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell