Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: BMW überschlägt sich - 32-Jährige leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Stau von rund zehn Kilometern Länge entstand am Montagmorgen, nachdem es gegen 07.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Unfall gekommen war. Ein 60 Jahre alter Sattelzuglenker befuhr zunächst den rechten Fahrstreifen und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf den freigegebenen Seitenstreifen wechseln. Mutmaßlich übersah er hierbei eine 32 Jahre alte Frau, die den Seitenstreifen mit ihrem BMW befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, worauf der BMW nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Anschließend überschlug sich der PKW dreimal im Bereich der ansteigenden Böschung und kam dann im angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stillstand. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen mussten der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen bis gegen 08.35 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell