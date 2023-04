Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Mitte: Festgenommener Ladendieb hat auch noch Betäubungsmittel einstecken

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von zwei RayBan Brillen in der Galeria Kaufhof gesehen. Mit seinem mitgeführten Werkzeug versuchte er die Warensicherung an den Brillen zu entfernen. Der Ladendetektiv der alles beobachten konnte, sprach den Beschuldigten beim Verlassen des Geschäfts an, bat diesen in sein Büro und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung wurde dann auch noch Marihuana sowie das Tatwerkzeug aufgefunden. Der 27-jährige wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit in das Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

