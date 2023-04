Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Damen Trekkingrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ladenburg (ots)

Im Zeitraum vom 25.03.2023 11:45 Uhr bis 29.03.2023 09:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Damen-Trekkingrad von einem umzäunten Privatgrundstück in der Bordhofstraße in Ladenburg. Unglücklicherweise befand sich hinter dem unverschlossenen Gartentor das ebenfalls nicht gesicherte Fahrrad. Zeugen, welche den Täter oder die Tat beobachtet haben, können sich an das Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 wenden. Insbesondere werden zwei Personen gesucht, welche den Diebstahl beobachtet haben dürften. Nach Angaben von Nutzern einer Gruppe in den sozialen Medien sollen die beiden Personen während der Tatausführung telefonisch die Polizei verständigt haben. Dieser Anruf ging jedoch bei der Polizei nicht ein. Da die Personen als wichtige Zeugen in Frage kommen, werden diese gebeten, sich ebenfalls unter o.g. Rufnummer zu melden.

