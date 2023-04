Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/R-N-K: Windschutzscheibe am PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Plankstadt (ots)

Am Morgen des 01.04.2023 parkte der Geschädigte seinen PKW, Skoda auf dem Parkplatz einer Firma in der Otto-Hahn-Straße in Plankstadt ab. Als er gegen 14:00 Uhr erneut zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass jemand auf die Windschutzscheibe geschlagen hatte und diese nicht unerheblich beschädigte. Im Anschluss begab sich der Geschädigte zur Anzeigenerstattung zum Revier Mannheim-Neckarstadt. Sollten Personen das Geschehen beobachtet haben, so können sich diese unter Tel.: 0621/33010 melden.

