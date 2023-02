Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Komplettdiebstahl eines Pkw mit Verfolgungsfahrt gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr stahlen zwei Unbekannte einen hochwertigen Pkw der Marke "Lexus" von einem Autohaus an der "Pagenstecherstraße". Mit dem Fahrzeug flüchteten die Täter in Richtung Lotte. Ein Zeuge verfolgte zunächst das Fahrzeug bis Polizeikräfte an dem Fahrzeug waren und die Verfolgung aufnahmen. Bei Erblicken des Streifenwagens auf der "Bahnhofstraße", fuhren die Täter auf den Grünstreifen, ließen den Pkw zurück und flüchteten fußläufig. Durch die Polizei wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung hinzugezogen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter flüchten.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: -männlich,

- 175-180cm, - weiße Jacke - hat lockige Haare - dunkle Hautfarbe - südländisches Aussehen - sportliche Statur

Täter 2:

- männlich - 175-180cm - schwarze Kleidung - sportliche Statur - südländisches Aussehen - dunkle Hautfarbe

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Täter geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327 -3203 oder -2215.

