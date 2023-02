Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zwei Verletzte bei Unfall auf Niedersachsenring - Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

Dissen (ots)

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf dem "Niedersachsenring" (L94) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Skoda die Landesstraße aus Hilter kommend. An der Auffahrt zur A33 beabsichtigte der Mann aus Bad Rothenfelde nach links in Richtung Osnabrück abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden Ford-Fahrerin, die auf dem "Niedersachsenring" in Richtung Hilter unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten ineinander, der 40-Jährige Skoda-Fahrer wurde dabei leicht, die zehn Jahre ältere Ford-Fahrerin schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Autobahnauffahrt sowie -abfahrt kurzzeitig gesperrt werden.

