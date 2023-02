Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstag (13 Uhr) bis Sonntag (11 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk an der "Tannenburgstraße" ein. Sie durchsuchten den Kiosk nach Tabakwaren und Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu der Tat geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327 -3203 oder -2115.

