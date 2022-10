BPOL NRW: 3 Festnahmen in 5 Stunden - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Dortmund

Kleve - Kempen - Nettetal - Kaldenkirchen (ots) - Am 26.10.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende am Schwanenhaus in Nettetal - Kaldenkirchen. Beim Abgleich der Daten eines 36 - jährigen Polen wurde bekannt, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Krefeld mit Haftbefehl gesucht wurde. Im November 2019 hatte ihn das Amtsgericht Nettetal wegen gefährlicher gemeinschaftlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe ...

mehr