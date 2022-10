BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Straftäter

Hamm (ots) - Am frühen Dienstagabend (25. Oktober) hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof in Hamm verhaftet. Der 54-jährige Mann wurde im Hauptbahnhof Hamm angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Deutschen per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Durch das Amtsgericht Hamm wurde er Ende ...

