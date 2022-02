Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Duo bei Aufbruch von Kaugummiautomat erwischt

Karlsruhe (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 18-und 20 Jahren wurden dank eines aufmerksamen Zeugen in der Nacht auf Mittwoch in der Waldstadt bei einem Aufbruch eines Kaugummiautomaten erwischt. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 18-Jährige ein Haftbefehl vorlag.

Gegen 00:15 Uhr meldete ein Passant die Männer in der Glogauer Straße, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem Automaten zu schaffen machten. Durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte das bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Duo in unmittelbarer Nähe in einem Fahrzeug festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Fahrzeug selbst konnten diverses Aufbruchswerkzeuge sichergestellt werden.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 20-Jährige das Revier wieder verlassen sein Komplize hingegen wurde in den Polizeigewahrsam verbracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

