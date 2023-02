POL-OS: Osnabrück: Aufbruch von drei Transportern - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in drei Wohnhäuser in Hellern. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 23:00 Uhr drangen die Diebe in die Häuser an der "Töpferstraße", der "Kleinen Schulstraße" und in der "Klaus-Stürmer-Straße" ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck und ...

mehr