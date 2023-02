Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Unbekannte brechen in drei Wohnhäuser ein - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in drei Wohnhäuser in Hellern. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 23:00 Uhr drangen die Diebe in die Häuser an der "Töpferstraße", der "Kleinen Schulstraße" und in der "Klaus-Stürmer-Straße" ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck und andere Gegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet darum, dass Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich unter 0541/327-2215 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell