Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Pkw nach Unfall in Eicken-Bruche

Melle (ots)

Am Freitag gegen 17:25 Uhr ereignete sich in Eicken-Bruche ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten. Ein 20-jähriger Mann aus Melle befuhr den Felsenkellerweg in südliche Richtung, er beabsichtige nach links auf die Buersche Straße einzubiegen. Mit seinem Skoda Fabia missachtete er dabei die Bevorrechtigung eines 27-jährigen Mannes aus Kirchlengern, der mit seinem VW Golf in stadtauswärtige Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Golf des 27-Jährigen wurde gegen einen dritten Pkw geschleudert, gegen den VW Golf einer 71-jährigen Frau aus Melle, die in der Eickener Straße wartete. Der 27-Jährige und die 71-Jährige erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell