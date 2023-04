Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 12:50 Uhr im Bereich der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Geländewagens der Marke Porsche mit Böblinger Zulassung (BB) befuhr aus Richtung Wolfgang-Brumme-Allee kommend die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Calwer Straße. Auf Höhe der Liesel-Bach-Straße wollte dieser nach rechts abbiegen. Zeitglich lief auf dem Gehweg der Konrad-Zuse-Straße in entgegengesetzter Richtung eine Gruppe Fußgänger an die Einmündung zur Liesel-Bach-Straße heran. Hierauf hielt der unbekannte Fahrzeuglenker zunächst an und lies die Gruppe die Straße queren. Als die Gruppe die Fahrbahn zur Hälfte überquert hatte, fuhr der Fahrer des dunklen SUV los und touchierte eine 31-jährige Fußgängerin am Oberschenkel. Ein dreijähriges Kind, dass an der Hand der 31-Jährigen lief, konnte noch rechtzeitig zur Seite gezogen werden. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer des SUV entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

