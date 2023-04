Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Zeugen zu Verkehrsunfall auf Landesstraße 1100 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (20.04.2023) gegen 06:50 Uhr auf der Landesstraße 1100 im Bereich Oberstenfeld ereignete. Ein 42-jähriger Opel-Lenker befuhr die Kleinbottwarer Straße (L1100) vom Sauserhof kommend in Richtung Ortseingang Oberstenfeld. Auf Höhe des Klärwerks überholte er einen 62-jährigen VW-Lenker. Vermutlich erkannter er hierbei erst, dass vor dem VW-Lenker noch ein weiteres Fahrzeug fuhr. Um zwischen dem unbekannten Fahrzeug und dem VW wieder einzuscheren musste der 42-Jährige seinen Opel verkehrsbedingt abbremsen. Mutmaßlich durch den Abbremsvorgang fuhr im weiteren Verlauf der überholte 62-Jähriger mit seinem VW auf den wiedereingescherten Opel hinten auf. Hierdurch erlitt der 42-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zur Klärung des noch unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell