Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen Unfall mit 22.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 16.40 Uhr in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen entstand ein Sachschaden von etwa 22.500 Euro. Vermutlich war ein 64 Jahre alter Hyundai-Lenker, als er sich auf Höhe der Wilhelmstraße befand, kurz abgelenkt, worauf er wohl übersah, dass der 46-jährige Lenker eines Ford Focus vor ihm, verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war. In der Folge fuhr der 64-Jährige dem 46-Jährigen nahezu ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Focus nach vorne geschoben und stieß wiederum gegen einen Ford Fiesta, in dem ein 42 Jahre alte Fahrer und eine 28-jährige Beifahrerin saßen. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell