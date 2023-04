Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (22.04.2023) 16:00 Uhr und Sonntag (23.04.2023) 08:20 Uhr in ein Ladengeschäft in der Wettbachstraße in Sindelfingen ein. Mutmaßlich verschafften sich die über den Kundeneingang Zugang zum Inneren des geschlossenen Ladengeschäfts. Hier entwendeten sie aus Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag bevor sie vermutlich über eine Sicherheitstüre in ein öffentliches Treppenhaus flüchteten. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

