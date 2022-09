Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zusammenstoß auf Autobahnzubringer: Fünf Verletzte

Siegen (ots)

Am Samstagabend (17.09.2022, 18:05h) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer (B62) zur Anschlussstelle Siegen / Netphen (A45). Ein 25-Jähriger war mit einem Sportwagen bergauf in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz nach der Einmündung Wallhausenstraße beschleunigte er nach ersten Angaben so stark, dass sein Fahrzeug ausbrach und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi eines 51-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu, seine gleichalte Beifahrerin wurde schwerverletzt. Der Audi-Fahrer konnte sein Fahrzeug leichtverletzt verlassen, sein 30-jähriger Beifahrer zog sich schwere und eine weitere 40-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Autobahnzubringer und die Anschlussstelle Siegen waren für über 4 Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden nach ersten Schätzungen von über 300000 Euro. Der Sportwagen des 25-Jährigen und sein Führerschein wurden sichergestellt.

