POL-UL: (BC) Unlingen - Vom Motorrad gestürzt

Keine Schutzkleidung trug ein 20-Jähriger am Sonntag in Unlingen.

Kurz vor 16 Uhr fuhr der 20-Jähriger von der Huebackerstraße auf die L275 ein. Dabei beschleunigte er seine BMW stark. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Mit schlidderte mit seinem Motorrad mehrere Meter über die Straße, bevor er in einem Gebüsch liegen blieb. Eine Schutzkleidung trug der junge Mann nicht. Er hatte lediglich T-Shirt und Badehose an. Mit schwereren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

Die Polizei appelliert an die Vernunft: Respektieren Sie Ihre Grenzen und die Ihrer Maschine. Nur wer sich an Regeln hält, minimiert die Gefahr für sich und andere in einen Unfall verwickelt zu sein. Für die Saison wünscht die Polizei allen eine gute Fahrt!

