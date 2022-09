Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erfolgreiche Vermisstensuche - zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte samt Polizeihubschrauber im Einsatz -#polsiwi

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Berleburg - Beddelhausen (ots)

Eine 80-jährige Seniorin hat am gestrigen Dienstag (13.09.2022) ein Großaufgebot an Polizei- sowie Rettungskräften auf den Plan gerufen. Die Dame, die in einer Pflegeeinrichtung in Beddelhausen wohnt, hatte sich vermutlich kurz vor Mittag fußläufig aus dem Haus begeben. Als ihr Fehlen kurz darauf vom Personal der Einrichtung festgestellt wurde, begab man sich sofort auf die Suche nach der Frau, da sie als orientierungslos galt.

Nachdem diese Suche im Haus und im nahen Umfeld ergebnislos verlief, wandte man sich an die Polizei. Ersten Informationen zu Folge sollte sich die Vermisste in Richtung einer großräumigen angrenzenden Waldfläche begeben haben. Aus diesem Grund entsandte die Polizeileitstelle nicht nur eigene Einsatzmittel nach Beddelhausen, sondern forderte auch die Bad Berleburger Feuerwehr, einen Rettungswagen des DRK, einen eigenen Diensthundeführer mit Mantrailer-Hund sowie einen Polizeihubschrauber an. Außerdem unterstützten hessische Polizeikräfte bei der Suche.

Mit Hilfe des eingesetzten Polizeihubschraubers sowie zwei ortskundigen Einsatzkräften der Bad Berleburger Polizei konnte die Seniorin in einem Böschungsbereich nahe der hessischen Landesgrenze gesichtet werden. Der Hang, der mit Büschen und Jungbäumen bewachsen war, wäre für Suchtrupps, die zu Fuß unterwegs waren, nur schlecht einsehbar gewesen. Der Pilot führte die Rettungskräfte an die Fundstelle. Hier konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frau mit einem Tragetuch aus der Hanglage retten. Die Frau war offensichtlich gestürzt und den Hang heruntergefallen. Sie wurde ohne größere Blessuren wieder zum Pflegeheim gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell