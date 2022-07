LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Suhl (ots) - Ein hochwertiges E-Bike im Wert von ca. 3.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Langfinger in der Zeit von Mittwoch bis Montag. Das Bike war im Tatzeitraum in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Auenstraße in Suhl abgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib des entwendeten blauen E-Bike der Marke Haibike, Modell X Duro All MTN geben können und nimmt Anrufe unter der 03681 369-0 entgegen. ...

