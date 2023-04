Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfall unter Alkoholeinfluss führt zu Stromausfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (23.04.2023) gegen 22:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Aidlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 25.000 Euro. Ein 40-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Hauptstraße aus Deufringen kommend in Richtung Ortsmitte Aidlingen. Auf Höhe der Oberen Straße kam er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen eine Schutzleitplanke und eine Straßenlaterne. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 40-Jährigen einen Wert von rund 1,5 Promille. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund der stark beschädigten Straßenlaterne kam es vermutlich im angrenzenden Wohngebiet zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

