Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Geschenkeübergabe der Jugendgruppe des THW OV Werne an die Jugendfeuerwehr Werne

Werne (ots)

Am Dienstag, den 08. März 2023 war zum Dienstabend der Jugendfeuerwehr Werne die Jugendgruppe des THW Ortsverbandes Werne erschienen. Anlass hierfür war eine kleine Geschenkübergabe seitens des THW. Vor kürzerer Zeit ist das bekannte Spiel "Monopoly" in Form einer THW-Edition erschienen. Dies gab der Jugendgruppe den Anlass, dieses auch der Jugendfeuerwehr Werne zu überreichen. "Die Zusammenarbeit zwischen den Jugendgruppen muss auch weiterhin gestärkt werden. Die Übergabe des Spiels ist dafür nur eine kleine symbolische Aufmerksamkeit.", äußerte Jens Pattberg, Jugendvorsteher der Jugendgruppe des THW. "Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert und das auch schon zwischen den Jugendgruppen. Wir werden dies weiter stärken in Form von gemeinsamen Übungen. So können die Jugendlichen ihr gelerntes Wissen und Können untereinander austauschen." erklärten die stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwarte Eric Schulenberg und Robin Nolting. Ebenfalls gab es viele kleine Kartenspiele, die auch in THW-Edition erschienen sind.

