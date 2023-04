LPI-SHL: Überschlagen

Suhl (ots) - Bei einem in Weilar, Dermbacher Straße geparkten weißen Pkw BMW wurde in der Zeit vom 11.04.23 20:00 Uhr bis 12.04.23 07:15 Uhr an beiden Fahrzeugseiten und an der Heckklappe der Lack zerkratzt. Dadurch ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad ...

mehr