LPI-SHL: keine Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - In der Zeit von 13.04.23 05:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde in Geisa, Am Oberriet ein geparkter schwarzer Pkw Hyundai beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Fahrzeugfront. Am Hyundai konnten Spuren gesichert werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

