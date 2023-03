POL-CUX: Nachtragsmeldung zum Brand in Beverstedt - Erste Ermittlungen lassen auf vorsätzliche Brandstiftung schließen

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.03./13.03.2023) brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr in ein Modehaus in der Bahnhofstraße in Loxstedt ein. Hierzu hebelte er eine Glasschiebetür auf und gelangte so ins Gebäude. Aus dem Geschäft entwendete er ca. 60-70 Jeanshosen und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei ...

