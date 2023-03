Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Mittwoch (08.03.2023) kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung im Strichweg in Cuxhaven. Der oder die Täter kletterten über einen Balkon und hebelten dort eine Balkontür auf. In der Wohnung entwendeten Sie Schmuck und Bargeld. Teile des Diebesgutes (z.B. Handtaschen) konnten am Folgetag in der Grimmershörnbucht im Wasser schwimmend aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

