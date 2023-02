Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Horb a.N. - Rottenburg a.N.) Beim Überholen nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet - 10000 Euro Schaden

Bundesautobahn A81, Horb a.N. - Rottenburg a.N. (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro an einem Lkw-Anhänger und an einem Audi ist es am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg am Neckar auf der Bundesautobahn A81 gekommen. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart scherte ein 44-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger zum Überholen eines anderen Lastwagens auf die linke Fahrspur aus. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Audi, der sich mit wesentlich höherer Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur von hinten näherte. Trotz Vollbremsung konnte der 40 Jahre alte Audi-Fahrer nicht verhindern, dass es zu einer Kollision mit dem Lkw-Anhänger kam. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

