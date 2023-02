Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Heftige Kollision zwischen Lastwagen und Renault Clio führt zu 20000 Euro Schaden - Autofahrerin und Lkw-Fahrer leicht verletzt

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einer heftigen Kollision zwischen einem Renault Clio und einem Lastwagen, bei welchem eine Autofahrerin und auch der Fahrer des Lasters leicht verletzt worden sind, ist es am frühen Freitagmorgen, gegen 04.40 Uhr, auf der Kreuzung der Freudenstädter Straße mit der Montendre-Straße und Stuttgarter Straße gekommen. Zu dieser Zeit war die Ampelanlage der Kreuzung noch nicht in Betrieb und für die Vorfahrtsregelung galten die vorhandenen Verkehrszeichen. Die 20 Jahre junge Renault-Fahrerin war auf der untergeordneten Freudenstädter Straße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der vorfahrtsberechtigten Montendre Straße und Stuttgarter Straße geradeaus in Richtung Stadtmitte überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen mit Anhänger, dessen 47-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Montendre-Straße Richtung Stuttgarter Straße beziehungsweise Richtung Horb am Neckar fuhr. Bei dem heftigen Unfall zogen sich die Autofahrerin und auch der Fahrer des Lastwagens leichte Verletzungen zu und mussten mit eintreffenden Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht werden. An dem schon älteren Renault Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Lastwagen der Marke Scania erheblicher Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Auch die Feuerwehr Sulz war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann bei dem Unfall eingesetzt.

