Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß zweier Autos fordert Verletzte (09.02.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 8 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Bad Dürrheim-Sunthausen. Eine 53-Jährige Skoda Roomster-Fahrerin fuhr auf einer Nebenstraße von Sunthausen in Richtung Hirschhalde. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 5701 stieß sie mit einem 29-jährigen VW T-Roc-Fahrer zusammen, der von links aus einer anderen Verbindungsweg kam und in Richtung Hochemmingen fuhr. Die Feuerwehr musste die in ihrem total beschädigten Skoda eingeklemmte Fahrerin befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. An den Autos entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell