Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Spielothek (08.02.2023)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Spielothek in der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume des Betriebs. Im Inneren brachen die Täter eine weitere Tür auf, ließen jedoch die in den Räumlichkeiten befindlichen Geldspielautomaten unberührt und verließen die Spielothek anschließend wieder über das zuvor geöffnete Fenster. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen in der Nacht auf Mittwoch Verdächtiges im Bereich des Spielodroms aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell