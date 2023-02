Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf Zebrastreifen - zwei Personen verletzt (09.02.2023)

Engen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Donnerstagmorgen verletzt worden. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Auf dem Zebrastreifen auf Höhe der Hausnummer 1 kollidierte der Wagen frontal mit zwei gerade die Fahrbahn überquerenden Personen. Sowohl die 55-jährige Frau, als auch der 48 Jahre alte Mann erlitten dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

