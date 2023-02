Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkr. Rottweil) Technischer Defekt an einem Sicherungskasten führt zu Feuerwehreinsatz

Hardt, Lkr. Rottweil (ots)

Ein technischer Defekt an einem Sicherungskasten hat am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an einem Gebäude in der Schramberger Straße geführt. Nachdem es in dem Sicherungskasten zur Funkenbildung kam, wurde von einem Anwohner vorsorglich die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit den Abteilungen Hardt und Schramberg mit drei Fahrzeugen und je 20 Einsatzkräften an, musste aber nicht tätig werden. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Ein verständigter Elektriker schaltete die Stromzufuhr ab und beseitigte den technischen Defekt.

