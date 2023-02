Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Suche nach vermisstem 61-Jährigen geht weiter (09.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Auch am Donnerstag hat die Polizei ihre Suche nach dem mehr als sechs Wochen verschwundenen 61-jährigen Dirk Brünker aus Villingen fortgesetzt. Erneut durchsuchten rund 60 Polizisten ein größeres Waldgebiet am Villinger Stadtrand, ohne jedoch neue Hinweise auf einen möglichen Verbleib zu erlangen.

Ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass Dirk Brünker am Abend des 23. Dezember zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr vom Bahnhof Villingen einen Zug in Richtung Donaueschingen genommen hat. Die Regionalbahn RB 42 fuhr pünktlich um 21.23 Uhr vom Gleis 3 in Villingen ab und kam mit Zwischenhalten in Marbach, Brigachtal, Donaueschingen-Grüningen und -Aufen, um 21.40 Uhr in Donaueschingen an. Um 21.37 Uhr verließ auch der Schnellzug S1 den Villinger Bahnhof vom Gleis 1 und traf zehn Minuten später in Donaueschingen ein.

Zeugen, die den Vermissten oder eine Person, auf welche die Beschreibung passt, am Bahnhof oder in einem der Züge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter einer der folgenden Telefonnummern in Verbindung zu setzen: 0741 477-0 oder 07721 601-0.

Die Beschreibung des Verschwundenen ist unter folgendem Link veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-vermisste-person/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell