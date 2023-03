Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnung in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Zwischen dem 10.03.2023, 12.00 Uhr, und dem 11.03.2023, 12.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Cuxhaven/Döse. Durch unbekannte Täter wurde die Balkontür der Wohnung aufgebrochen, die Wohnung betreten und nach Diebesgut durchsucht. Aufgrund der derzeitigen Abwesenheit der Mieter kann noch keine Schadenshöhe benannt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

