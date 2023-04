Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mehrere Verstöße sowie Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Sindelfingen richteten von Freitag auf Samstag (21./22.04.2023) sowie von Samstag auf Sonntag (22/23.04.2023) mehrere Kontrollstellen in Sindelfingen und Aidlingen ein. Im Rahmen der Kontrollaktionen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 33 Verstöße gegen die Anschnallpflicht fest und in sechs weiteren Fällen waren Kinder nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert. Vier Verkehrsteilnehmende nahmen mit ihren Fahrzeugen ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil und bei weiteren fünf ergaben sich Verdachtsmomente auf das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. In weiteren fünf Fällen waren die kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer alkoholisiert. Ein Verkehrsteilnehmender davon musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem brachten die Einsatzkräfte fünf Geschwindigkeitsverstöße mit mehr als 21 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Anzeige. Am zweiten Kontrolltag stellten die Beamten im Fahrzeug eines 34-Jährigen knapp 200 Gramm Marihuana, eine Kleinstmenge Kokain sowie mehrere mutmaßliche Ecstasy-Tabletten fest. Er wurde vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde seine Wohnung nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

